"الصحة" تعلن كف يد موظف وإيقافه بعد تصويره مريضة راجعت منشأة صحية

أصدرت "الصحة" قرارًا إداريًّا بكف يد أحد منسوبيها، يعمل في إحدى المنشآت الصحية؛ قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها المنشأة الصحية.
وقالت "الصحة" إنه جرى إيقاف الموظف من قِبل الجهات المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت "الصحة" للجميع رفضها التام تجاه هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى، وأنها لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية؛ للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.
وشدَّدت "الصحة" على حرصها ومتابعتها لكل الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين بالمنشآت الصحية كافة انطلاقًا من مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية. مشيرة إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.