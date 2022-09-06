"الصحة" تعلن كف يد موظف وإيقافه بعد تصويره مريضة راجعت منشأة صحية

وشدَّدت "الصحة" على حرصها ومتابعتها لكل الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين بالمنشآت الصحية كافة انطلاقًا من مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية. مشيرة إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.