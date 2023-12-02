جمعية الأسر الاقتصادية تطلق مشروعًا لاكتشاف وتطوير المواهب الواعدة وظيفيًا

تطلق جمعية الأسر الاقتصادية مشروع "SAUDI JOB GOT TALENT" الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة في مجال التدريب والتوظيف وتأهيلهم للعمل في مشروعات محلية ودولية.
تهدف هذه المبادرة التي ستكون انطلاقتها من مزرعة الفراولة في محافظة الخرج إلى تعزيز التعاون بين الشركات والأفراد، وتطوير مهارات المواطنين لتحسين أدائهم وزيادة دخلهم المالي وتوفير الاستقرار الوظيفي لهم.
ويتضمن المشروع، عديد البرامج التدريبية المتنوعة، ومن بينها برامج تدريبية حول دبلوماسية الاتصال وريادة الأعمال.
من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس الإدارة ناصر بن فالح الغربي أن المشروع يستهدف تدريب وتوظيف أكثر من 1000 شاب وشابة خلال العامين القادمين، وذلك وفقًا لمعايير عالمية متطورة.
وأضاف الغربي، يعد هذا المشروع الأول من نوعه، حيث تسعى جمعية الأسر الاقتصادية إلى دعم الشباب والمساهمة في تطوير مهاراتهم وتوفير الفرص الوظيفية لهم، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي المعايير العالمية.