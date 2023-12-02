جمعية الأسر الاقتصادية تطلق مشروعًا لاكتشاف وتطوير المواهب الواعدة وظيفيًا

وأضاف الغربي، يعد هذا المشروع الأول من نوعه، حيث تسعى جمعية الأسر الاقتصادية إلى دعم الشباب والمساهمة في تطوير مهاراتهم وتوفير الفرص الوظيفية لهم، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي المعايير العالمية.