15 سنة سجناً لمرتكب الجريمة المُخلة.. ضبط 12 ألف مخالف في 7 أيام و"الداخلية" تحذّر

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 30 / 5 حتى 5 /6/ 2024م، عن ضبط (12974) مخالفًا، منهم (8044) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3395) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1535) مخالفًا لنظام العمل.