أمانة تبوك تضبط 5 منازل شعبية لإعداد وتخزين الأطعمة بشكل مخالف

وقال رئيس بلدية الجنوب الفرعية عبدالعزيز العطوي: إن الأمانة صادرت وأتلفت كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، بلغ مجموعها 467 كيلوغرامًا، كما تم ضبط وإتلاف كميات أخرى من المواد الغذائية الفاسدة أو المخزنة بشكل غير سليم، بلغ مجموعها 650 كيلوغرامًا من الأغذية المُعدّة، بالإضافة إلى 19 صندوقًا من الخضراوات، وتم مصادرة أدوات ومعدات غير مطابقة للمواصفات، مثل سكاكين خشبية، كما تم ضبط كميات من البهارات والدقيق مكشوفة على الأرض.