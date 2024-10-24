أمانة تبوك تضبط 5 منازل شعبية لإعداد وتخزين الأطعمة بشكل مخالف

ضبطت أمانة منطقة تبوك خلال اليومين الماضيين 5 منازل شعبية، تقوم المطاعم والمنشآت الغذائية باستخدامها في إعداد الأطعمة، في بيئة تفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية.
وقال رئيس بلدية الجنوب الفرعية عبدالعزيز العطوي: إن الأمانة صادرت وأتلفت كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، بلغ مجموعها 467 كيلوغرامًا، كما تم ضبط وإتلاف كميات أخرى من المواد الغذائية الفاسدة أو المخزنة بشكل غير سليم، بلغ مجموعها 650 كيلوغرامًا من الأغذية المُعدّة، بالإضافة إلى 19 صندوقًا من الخضراوات، وتم مصادرة أدوات ومعدات غير مطابقة للمواصفات، مثل سكاكين خشبية، كما تم ضبط كميات من البهارات والدقيق مكشوفة على الأرض.
وأوضح "العطوي" أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة، مؤكدًا أن الأمانة مستمرة في حملاتها الرقابية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، داعيًا في الوقت ذاته الجميع للتعاون مع الأمانة في الإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات من خلال تطبيق بلدي أو هاتف البلاغات 940.