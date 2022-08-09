الاتحاد السعودي يعلن شروط مشاركة اللاعبين الهجانة في دورة الألعاب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، شروط مشاركة اللاعبين الهجانة في دورة الألعاب السعودية، وتمثلت في 6 بنود، وهي: (أن يكون اللاعب سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، ويجب أن تكون المطية المشاركة تحمل شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن وتعود ملكيتها لمالك سعودي الجنسية، ويجب أن يلتزم اللاعب بالزي الرياضي وأدوات السلامة التي تحددها اللجنة المنظمة، وألا يُسمح باستخدام أي وسيلة تؤدي إلى تثبيت اللاعب على جسم المطية، والتواجد بمنطقة الانطلاقة للاعبين قبل الانطلاقة بمدة ساعة واحدة على الأقل).
وفي سياق متصل، انطلقت سباقات الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف قبل أسابيع عدة بحسب المسافة وسن المطايا؛ وجاء ذلك وفقًا لما حددته لائحة الاتحاد السعودي للهجن بمادتها الخامسة "فئات السباقات" وهي على النحو التالي:
وهي المطايا التي عمرها من سنة إلى سنتين، ويكون السباق المحدد لها بمسافة تبدأ من 1 كيلو ومائتي متر إلى 2 كيلومتر.
وهي المطايا التي عمرها من سنتين إلى ثلاث سنوات، ويكون السباق المحدد لها بمسافة تبدأ من 2 كيلومتر إلى 4 كيلومترات.
وهي المطايا التي عمرها من 3 سنوات إلى 4 سنوات ويكون السباق المحدد لها بمسافة تبدأ من 3 كيلومترات إلى 5 كيلومترات.
وهي المطايا التي عمرها من 4 سنوات إلى خمس سنوات ويكون السباق المحدد لها بمسافة تبدأ من 4 كيلومترات إلى 6 كيلومترات.
وهي المطايا التي عمرها من 5 سنوات إلى 6 سنوات، ويكون السباق المحدد لها بمسافة تبدأ من 6 كيلومترات إلى 8 كيلومترات.
وهي المطايا التي عمرها من 6 سنوات وما فوق ويكون السباق المحدد لها بمسافة تبدأ من 6 كيلومترات إلى 8 كيلومترات.
هي سباقات للمطايا التي عمرها 5 سنوات فأكثر، ويكون السباق المحدد لها بمسافة لا تتجاوز 6 كيلومترات، ويُشترط وجود الراكب البشري الذي يمتطي الذلول أثناء السباق؛ على ألا يقل عمره عن 18 عامًا، كما أنه يتم استبعاد الراكب الآلي المتعارف عليه في الأشواط التنافسية الأخرى.