الاتحاد السعودي يعلن شروط مشاركة اللاعبين الهجانة في دورة الألعاب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، شروط مشاركة اللاعبين الهجانة في دورة الألعاب السعودية، وتمثلت في 6 بنود، وهي: (أن يكون اللاعب سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، ويجب أن تكون المطية المشاركة تحمل شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن وتعود ملكيتها لمالك سعودي الجنسية، ويجب أن يلتزم اللاعب بالزي الرياضي وأدوات السلامة التي تحددها اللجنة المنظمة، وألا يُسمح باستخدام أي وسيلة تؤدي إلى تثبيت اللاعب على جسم المطية، والتواجد بمنطقة الانطلاقة للاعبين قبل الانطلاقة بمدة ساعة واحدة على الأقل).