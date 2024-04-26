نجوم كرة الطاولة السعوديون يتطلعون للتألّق في بطولة "سماش" الأربعاء المقبل

يستعدّ نجوم كرة الطاولة السعوديون لخوض منافسات بطولة "سماش السعودية 2024"، إحدى أهم بطولات كرة الطاولة على مستوى العالم، والمُقامة في مدينة جدة خلال الفترة من 1-11 مايو 2024م، بمشاركة نخبة اللاعبين العالميين في اللعبة بمنافسات الفردي (للرجال والسيدات) والزوجي (للرجال والسيدات) والزوجي المختلط.
وتقام البطولة بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT).
وتتضمن قائمة اللاعبين السعوديين؛ الكابتن علي الخضراوي، أحد أبرز لاعبي كرة الطاولة على مستوى المملكة، والذي بدأ ممارسة اللعبة منذ طفولته عام 2007، ويتمتع بسجل حافل من الإنجازات والنتائج المميزة على مستوى البطولات المحلية والعالمية، من بينها مشاركته المميزة في أولمبياد طوكيو 2020، إذ خاض الخضراوي 382 مباراة احترافية، كان له منها 14 ظهوراً في منافسات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وبلغت نسبة فوزه خلال مسيرته 54.5%.
وأعرب علي الخضراوي عن سعادته بالمشاركة في "سماش السعودية" وقال: "حدث رائد يُقام على أرض المملكة العربية السعودية، وهي فرصة لأن أتنافس وزملائي النجوم السعوديون مع نخبة لاعبي كرة الطاولة على مستوى العالم، ونتطلّع بشغف وحماس إلى خوض غمار منافسات هذه البطولة، والتي سيكون لها دور أساسي في تعزيز شعبية كرة الطاولة في المملكة، وإلهام الجيل القادم من الرياضيين السعوديين".
ويبرز اسم اللاعب عبدالعزيز بوشليبي، من بين النجوم المشاركين في البطولة، والذي بدأ مسيرته منذ العام 2007، ويملك سجلاً من النجاحات والألقاب الفردية والزوجية، أهمها تحقيقه فضية فردي الرجال في دورة الألعاب الخليجية 2022 في الكويت، وذهبية الفرق في نفس الدورة برفقة الخضراوي وخالد الشريف وتركي المطيري، وفضية الزوجي رجال في دورة الألعاب الأولمبية 2021 في اليابان برفقة الخضراوي، كما خاض بوشليبي 277 مباراة احترافية، كان له منها 13 ظهوراً في منافسات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وبلغت نسبة فوزه خلال مسيرته 63.2%.
وتثري مشاركة اللاعب السعودي خالد الشريف قائمة النجوم السعوديين المشاركين في البطولة، حيث يتطلع لتقديم أداء مميز من قلب عروس البحر الأحمر، حيث استهل الشريف مشواره في عالم كرة الطاولة عام 2012، كما يمتلك سجلاً حافلاً من الانتصارات والألقاب الفردية والزوجية، من بينها تحقيقه برونزية الفردي لفئة الرجال في المنافسات المؤهلة لبطولة العالم 2021 في قطر، وخاض الشريف 257 مباراة احترافية، كان له منها 12 ظهوراً في منافسات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وبلغت نسبة فوزه خلال مسيرته 51.4%.
أما بقية اللاعبين المشاركين في البطولة، فهم هادي أبو الرحى، تركي المطيري، سالم السويلم، ومحمد القصاب، تشكيلة المواهب السعودية الواعدة في رياضة كرة الطاولة، وتُعد مشاركتهم في بطولة "سماش السعودية 2024" فرصة مميزة لإبراز قدراتهم ومواهبهم، والاحتكاك مع ألمع الأسماء الدولية في عالم كرة الطاولة.
وتحتضن بطولة "سماش السعودية 2024" أقوى المنافسات الرياضية في فردي الرجال والسيدات، بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة في كل فئة، بالإضافة إلى منافسات زوجي الرجال والسيدات التي ستشهد مشاركة 24 فريقاً في كل فئة.
الجدير بالذكر أن بطولة "سماش السعودية" تعدّ واحدة من بطولات الجراند سماش الثلاث الكبرى لعام 2024، إلى جانب بطولتي "سماش سنغافورة" و"سماش الصين"، وتستقطب هذه البطولات، التي تندرج تحت مظلة المنظمة العالمية لكرة الطاولة، أفضل لاعبي كرة الطاولة في العالم، وتُقدم أروع العروض الرياضية التي لا تخلو من التشويق والإثارة.