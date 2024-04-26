نجوم كرة الطاولة السعوديون يتطلعون للتألّق في بطولة "سماش" الأربعاء المقبل

ويبرز اسم اللاعب عبدالعزيز بوشليبي، من بين النجوم المشاركين في البطولة، والذي بدأ مسيرته منذ العام 2007، ويملك سجلاً من النجاحات والألقاب الفردية والزوجية، أهمها تحقيقه فضية فردي الرجال في دورة الألعاب الخليجية 2022 في الكويت، وذهبية الفرق في نفس الدورة برفقة الخضراوي وخالد الشريف وتركي المطيري، وفضية الزوجي رجال في دورة الألعاب الأولمبية 2021 في اليابان برفقة الخضراوي، كما خاض بوشليبي 277 مباراة احترافية، كان له منها 13 ظهوراً في منافسات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وبلغت نسبة فوزه خلال مسيرته 63.2%.