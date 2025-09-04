مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ حياة "صيني" مصاب بعيب خلقي أدى إلى انسداد الأمعاء

وتابع د. بن علي قائلاً أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود انسداد بالأمعاء لم يعرف سببه ، وخلال العملية الطارئة تبين أن سببه عيب خلقي يسمى بـ"فتاق لانزرت الداخلي"، الذي أدى بدوره إلى انحباس الأمعاء الدقيقة بين الكلية والقولون الأيسر، مضيفاً أن الفريق الطبي أخضعه لعملية طارئة، تم فيها سحب الأمعاء وإعادتها إلى مكانها الطبيعي، ورتق الفتق، واستئصال نحو "60" سم فقط من الأمعاء، ونجح الفريق في إنعاش بقية الجزء المتضرر وطوله نحو "4" أمتار، كما تم عمل إجراء حقن المخدر مباشرة في أعصاب جدار البطن لتقليل الألم، وذلك عوضاً عن المسكنات القوية التي قد تصيب الأمعاء بالكسل، موضحاً أن الجراحة مضت كما رسمت لها في الخطة العلاجية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، ونقل المراجع إلى التنويم دون الحاجة للعناية المركزة، وتحسنت حالته باستمرار، حيث استعاد وظائف الأمعاء وتمكن من الأكل خلال "4" أيام فقط. وأكد أن المراجع غادر المستشفى بعد "6" أيام من العملية بحالة صحية ونفسية جيدة، بعدما تخلص من كافة الأعراض التي عانى منها.