اجتماع "تنفيذية تطوير الشرقية" يقرُّ حزمة توصيات تجاه هذه الموضوعات.. تعرَّف عليها

وأشاد نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية بالدعم الكبير الذي تحظى به هيئات التطوير على مستوى السعودية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، من القيادة الرشيده -أيدها الله-، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل استغلال المزايا النسبية في المناطق، وتطوير مستوى الخدمات، ورفع معدلات الاستثمار وجودة حياة السكان، وجعل المدن والمحافظات جاذبة، وذات مواصفات حضارية متقدمة.