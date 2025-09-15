المملكة تؤكد أهمية تعزيز الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية على المستويين الوطني والدولي

وبيَّن أن المملكة تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي ستنظمه الوكالة خلال المدة من 10 إلى 13 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافقة للمدة من 1 إلى 4 ديسمبر من هذا العام، في العاصمة الرياض، مبينًا أن المملكة تُثمّن الجهود القائمة والحثيثة للتحضير لأعمال المؤتمر، وما تبذله اللجان العاملة على ذلك، وتُرحب بمشاركة القياديين والخبراء، في هذا المجال الحساس والحيوي، الذي يُعد من أهم متطلبات الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مؤكدًا سموه تطلع المملكة إلى أن يكون المؤتمر مثمرًا وبنّاءً، ومُسهمًا في وضع رؤية مستقبلية عملية تُعزز المنظومات الوطنية والدولية، كما أن المملكة تأمل أن تكون نموذجًا وقدوةً يُحتذى به في هذا المجال.