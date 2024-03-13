"سُفر إفطار الصائمين".. مشهد إيماني يجسّد معاني البذل والخير واجتماع أفئدة المسلمين في المسجد النبوي

ورصدت "واس"، اليوم، المشهد في الساحات الشمالية والغربية للمسجد النبوي؛ حيث انتظم عشرات الآلاف من الصائمين من مختلف الجنسيات والأعمار حول سفر الإفطار، التي تعدّ في الساعة الأخيرة من وقت الصيام في الأماكن المخصصة لها، بدأت بعدها مرحلة توزيع الأغذية والمشروبات، والوجبات المغلّفة التي يتمّ إعدادها ضمن مشروع "خير المدينة" السنوي؛ حيث تولى كوادر من المتطوعين والعاملين توزيع الوجبات على الصائمين والزائرين في مختلف أرجاء الساحات قبل أن يأخذوا أماكنهم في سفر الإفطار.