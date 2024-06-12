"الدكتورة فخر الأيوبي" للقاحات أهمية في منظومة الرعاية الصحية بالسعودية

وأكدت الدكتورة فخر الأيوبي أن اللقاحات تعتبر واحدة من أعظم التطورات الصحية على مر العصور، حيث ساهمت في السيطرة على العديد من الأمراض المعدية والقضاء عليها أو تقليلها بشكل كبير، وهي أمراض كانت منتشرة وغالبًا ما تكون قاتلة. لذلك تعتبر اللقاحات أساسية تمامًا مثل الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي جيد، مما يضمن الحفاظ على مجتمع صحي وآمن.