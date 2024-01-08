نائب أمير مكة يزور جناح "الداخلية" بمعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

واطلع الأمير سعود بن مشعل، على المهام والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، ومبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، والخدمات الأمنية والإنسانية من خلال رقم الطوارئ الموحد (911).