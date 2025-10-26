كافد وسامسونج توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في مجالي البنية التحتية والتقنية للمدن الذكية

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في الرياض، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم لاستكشاف مجالات التعاون في تطوير وتنفيذ تقنيات المدن الذكية المتكاملة في كافد. وتسهم هذه الشراكة [الاستراتيجية] في تحسين التجارب الرقمية للشركات والمستأجرين والزوار، وترسيخ مكانة مركز الملك عبدالله المالي (كافد) كمركز للتعاون والابتكار بين المملكة ودول آسيا.
وتجسّد هذه المذكرة التزام كافد بتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات الحديثة وتبنّي الحلول الرقمية المتطورة بهدف وضع معايير جديدة في مجال البنية التحتية الحضرية وتحسين جودة الحياة من خلال التمكين الرقمي فإن سامسونج تمتلك تاريخ مليء بالابتكار وتطوير المنتجات الرائدة، ما يدعم رؤية كافد في توظيف تقنيات المدن الذكية لجعل المناطق الحضرية أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ويضع هذا التعاون أسسًا راسخة لتطوير البنية التحتية للمدن الذكية في كافد عبر تطبيق مجموعة من الحلول المتكاملة والمتقدمة، بما في ذلك أنظمة التحكم في الدخول إلى المباني، واللافتات الرقمية، وغيرها من الأنظمة الذكية والمركزية التي تتيح مراقبة وإدارة البنية التحتية والأصول في الوقت الفعلي. كما يتضمن التعاون افتتاح متجر "Samsung Experience" في كافد لإثراء تجربة المقيمين وتقديم مزايا وعروض حصرية لهم.
وبهذه المناسبة قال سلطان الشهراني، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لدى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: "يواصل كافد الاستثمار في البنية التحتية الحضرية وتقنيات المدن الذكية، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات الذكية، بما يمكّن الشركات والمقيمين والزوار من تحقيق النمو والازدهار. وتمثّل الشراكة مع "سامسونج" خطوة جديدة في مسار التطوير والابتكار الهادف إلى تحسين تجربة السكان ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعتبر هذه الشراكة إضافة نوعية إلى قائمة الشراكات المتنامية التي يبرمها كافد مع الشركات الآسيوية الرائدة، بما يعزّز دوره كمحرّك رئيسي للعلاقات الاقتصادية والتعاون بين المملكة وقارة آسيا".
ومن جانبه، علّق السيد هندريك لي رئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات قائلاً: "لطالما كانت سامسونج للإلكترونيات رائدة في قطاع التكنولوجيا لتقود مسيرة الابتكار وتعزيز مفهوم المجتمعات المتصلة. وتمثل هذه الشراكة المثمرة مع كافد خطوة رئيسية وحجر أساس جديد تجاه تحقيق استراتيجيتنا التي نحرص من خلالها على دعم رؤية المملكة العربية السعودية وتحولها إلى مركز عالمي للابتكار. ونفتخر اليوم بهذه الشراكة الواعدة التي سنعمل من خلالها على دمج حلول وتقنيات سامسونج الذكية لبناء بنية تحتية رقمية قوية وتقديم تجربة رقمية متطورة في مختلف أنحاء المملكة.”
والجدير بالذكر أن كافد يُعد أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة "وايرد سكور" للأحياء الحضرية، وأول مركز يطلق خدمة "WiFi-7" الذكية في المملكة ضمن اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع شركة "هواوي" الصينية الرائدة في المجال التقني. كما يعمل كافد على تنفيذ برامج تجريبية لمنصة المدينة الذكية بالتعاون مع شركة "سينس تايم" الصينية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.