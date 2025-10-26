كافد وسامسونج توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في مجالي البنية التحتية والتقنية للمدن الذكية

وبهذه المناسبة قال سلطان الشهراني، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لدى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: "يواصل كافد الاستثمار في البنية التحتية الحضرية وتقنيات المدن الذكية، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات الذكية، بما يمكّن الشركات والمقيمين والزوار من تحقيق النمو والازدهار. وتمثّل الشراكة مع "سامسونج" خطوة جديدة في مسار التطوير والابتكار الهادف إلى تحسين تجربة السكان ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعتبر هذه الشراكة إضافة نوعية إلى قائمة الشراكات المتنامية التي يبرمها كافد مع الشركات الآسيوية الرائدة، بما يعزّز دوره كمحرّك رئيسي للعلاقات الاقتصادية والتعاون بين المملكة وقارة آسيا".