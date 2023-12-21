مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري عمليتين ناجحتين للاعبي ناديي "الزلفي والوشم"

وقال الكابتن الحبيشي أنه تعرض للإصابة أثناء اجرائه التدريبات استعداداً للقاء فريقه مع نادي عفيف، وهو ما أدى إلى شعوره بالام في الركبة اليسار، مشيراً إلى انه تواصل مع البروفيسور الدكتور فوزي الجاسر لسرعة التشخيص والعلاج.