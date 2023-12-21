مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري عمليتين ناجحتين للاعبي ناديي "الزلفي والوشم"
أجرى كلاً من الكابتن خالد حمود الحبيشي لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي "الزلفي" والكابتن عبدالمجيد صالح بن عباس لاعب الدفاع بالفريق الأول لكرة القدم بنادي "الوشم"، عمليات جراحية ناجحة بالمجمع الطبي بالعليا التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية،على يد البروفيسور الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية.
وقال الكابتن الحبيشي أنه تعرض للإصابة أثناء اجرائه التدريبات استعداداً للقاء فريقه مع نادي عفيف، وهو ما أدى إلى شعوره بالام في الركبة اليسار، مشيراً إلى انه تواصل مع البروفيسور الدكتور فوزي الجاسر لسرعة التشخيص والعلاج.
مضيفاً بأنه عند الوصول للمستشفى خضع للفحص السريري وإطلاع الفريق الطبي على أشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، والتي كشفت عن وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي والحاجة للتدخل الجراحي. مفيداً بأن العملية أجريت بنجاح تام ولله الحمد، وأنه سيخضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف لعدة أشهر في مدينة الرياض، وسوف يعود للملاعب في القريب ان شاء الله.
أما الكابتن عبدالمجيد فقال انه تعرض للإصابة أثناء المشاركة في المباراة التي جمعت بين ناديي الوشم والروضة، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية السعودي، وهو الأمر الذي أدى لشعوره بالألم في الكتف الأيمن.
مشيراً إلى الفريق الطبي بالنادي تواصل بعد الإصابة مباشرة مع عيادة الدكتور فوزي الجاسر، وعند وصوله للمستشفى خضع للفحص السريري والإطلاع على نتائج الأشعة ، والتي أبانت وجود كسر في عظمة الترقوة بالكتف اليمين والحاجة للتدخل الجراحي.
وأعرب الكابتن عبدالمجيد عن سعادته لنجاح العملية ولله الحمد، وشعوره بتحسن كبير عقب التدخل الطبي، مؤكداً على عودته للملاعب بعد إنقضاء فترة العلاج الطبيعي خلال 3 أشهر. كما توجه بالشكر لإدارة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا والدكتور فوزي الجاسر على سرعة الإستجابة وحسن الاستقبال والخدمات الطبية المتميزة.