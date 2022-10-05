"العاصمي": الأمم لا تزدهر وترتقي إلا عن طريق الاهتمام بالمعلم

وقال "العاصمي": يأتي الاحتفاء هذا العام في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا التعليم؛ لا سيما بعد جائحة كورونا وما تجلى في قمة تحويل التعليم التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عام 2022، من تحديات تواجه منظومات التعليم في العالم، وثمة حاجة ملحة للتركيز على أدوار المعلمين والمعلمات، ومهاراتهم؛ بوصفهم قادة التغيير الإيجابي، وأساس الأنظمة التعليمية حول العالم؛ وهو ما أدى إلى تبلور موضوع احتفالية يوم المعلم العالمي لهذا العام، ليكون بعنوان "التغيير في التعليم يبدأ من المعلم" بما يؤكد حقيقة أن الأمم والشعوب لا تزدهر وترتقي، ولا تحقق رؤاها وتطلعاتها دون اهتمام بمعلميها ومعلماتها.