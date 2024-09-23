أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها بكل فخر مسيرة البناء والتنمية والإنجازات

وقال أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ: "يشرفني، باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة، أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، مستحضرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة - رحمهم الله جميعًا -، وصولاً إلى عهدكم الزاهر والميمون الذي شهدت فيه السعودية تطورًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات، وحرصكم - حفظكم الله - على كل ما يهم الوطن والمواطن، ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة".