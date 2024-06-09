بأسرع الطرق وعبر فرق أرضية وجوية.. "الترحيل الطبي" يكمل جاهزيته لخدمة الحجاج

وأكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر لموسم الحج الدكتور يوسف الصفيان، أن الهيئة قامت بتوزيع منسقين من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتكامل في سبيل سرعة الوصول للحالة الإسعافية، إضافة إلى التنسيق في إجراءات نقل المرضى؛ للإسهام في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب منشأة صحية متخصصة لتقديم الرعاية لضيوف الرحمن، مبينًا أن الهيئة طورت الجانب التقني في مركز الترحيل الطبي لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، حيث يعملون في 3 فترات على مدى الـ 24 ساعة يوميًا.