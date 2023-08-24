طريق السعودية إلى "بريكس".. إعلان رسمي من المجموعة و"جسر الشراكة يتهيأ"

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قد أعلنت، الأربعاء، أن دول "بريكس" اتفقت على توسيع المجموعة، التي تضم حاليًا 5 دول فقط، وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية.