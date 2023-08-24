طريق السعودية إلى "بريكس".. إعلان رسمي من المجموعة و"جسر الشراكة يتهيأ"

كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم، أنه تم الاتفاق على انضمام المملكة ومصر والإمارات لمجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وأثيوبيا للانضمام إليها.
وأكد "رامافوزا"، في جلسة بقمة "بريكس" اليوم الخميس، يقول: أوعزنا لوزراء الخارجية لبناء شراكة "بريكس" وتشكيل القائمة للدول الشريكة في القمة المقبلة.
وكانت البوابة البرازيلية "UOL"، قد كشفت الأربعاء، قائمة تضم 5 دول يرجّح انضمامها إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، من بينها 3 دول عربية.
وقال المصدر، حينها: "من المقرر أن تعلن بريكس عن توسيع عضوية المجموعة لتشمل خمس دول أخرى، مع احتمال انضمام عضو سادس في السنوات المقبلة"، وأشار إلى أن قادة بريكس اجتمعوا ليلة الثلاثاء في اجتماع مغلق؛ لبحث خيار توسيع الكتلة، ومن المقرر إصدار الإعلان اليوم الخميس.
وكشفت مسودة البيان الختامي، التي حصلت عليها "UOL"، القائمة النهائية للدول التي قد تنضم إلى المجموعة، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأرجنتين، وإيران، وأثيوبيا.
وأوضح تقرير لـ"بلومبرغ نيوز" أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي الدول التي تشكّل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع الكتلة، وأضاف أن الأمر يتعلق بكل من مصر والسعودية، إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.
وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قد أعلنت، الأربعاء، أن دول "بريكس" اتفقت على توسيع المجموعة، التي تضم حاليًا 5 دول فقط، وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية.
يُذكر أن مجموعة "بريكس" قد عقدت أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي.