"زويل" مر من هنا.. أكاديميان من جامعة "كاوست" يحصدان جائزة الكويت العلمية

ويستخدم "عمر محمد" في كاوست تقنية النانو المتطورة، والتحليل الطيفي بالليزر فائق السرعة، والتصوير الإلكتروني رباعي الأبعاد لإجراء أبحاثه؛ حيث يقول: "على سبيل المثال، تتمتع الأشعة السينية بإمكانات هائلة، وهي مطلوبة في العديد من التطبيقات، ليس فقط في المجال الطبي ولكن أيضًا في مجال الأمن في المطارات ومحطات السكك الحديدية والفنادق، وأي مكان يحتاج إلى إجراء عملية التفتيش. وإذا تمكّنا من خفض تكلفة تصنيع هذه التقنية وجعلها أكثر دقة وأفضل للتصوير، فقد يكون التأثير كبيرًا على حياتنا اليومية".