"أمانة مكة" تتفاعل مع تقرير "سبق" حول شكوى أهالي الشرائع من انتشار الذباب والحشرات

أبدى سكان أحياء شرقي مكة المكرمة انزعاجهم وتذمرهم من انتشار الحشرات والذباب بشكل كثيف داخل الأحياء والأماكن المخصصة للنفايات، مما سبب انتشارها في المنازل مما يؤدي إلى نقل مسببات مرضية مع عودة العام الدراسي ومطالبات بتدخل أمانة العاصمة المقدسة لتكثيف أعمال الرش الميداني لمكافحة الحشرات ومنع انتشارها.
"سبق" بدورها وجهت استفسارًا للمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني والذي أجاب قائلاً: "بخصوص استفساركم حول انتشار الحشرات في بعض المواقع بأحياء الشرائع، فنفيدكم بأن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الحشرات في منطقة الشرائع، حيث كثفت الأمانة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية نشاطها وبرامجها الاحترازية والوقائية للقضاء على كل المواقع التي يمكن أن توجد فيها هذه الحشرات، خصوصًا في المسالخ أو الحدائق والمزارع".
وأضاف "زيتوني" أن الأمانة شكلت عددًا من الفرق لتنفيذ خطتها من خلال الإدارة العامة للإصحاح البيئي وبلدية الشرائع الفرعية، ويتم العمل باستمرار في كل المواقع المستهدفة داخل أو خارج الأحياء، حيث تجري الفرق مسحًا ميدانيًا دوريًا لمعرفة مواقع وجود الحشرات وقد بلغ عدد القوى العاملة المخصصة لمنطقة الشرائع 28 عاملاً مجهزًا بأكثر من 14 سيارة و(12) جهازًا مختلف الاستخدامات والأحجام، وتم أخيرًا خلال النصف الثاني من شهر المحرم 1444.
وتابع أنه تم إجراء العديد من أعمال المكافحة واستخدام كميات كبيرة من الطعوم والمبيدات لمكافحة هذه الحشرات، حيث تم استخدام أكثر من 196 من الشرائط اللاصقة و26 من المصائد الفرمونية و(103) مصائد لاصقة و11 من الطعوم الجاذبة، وتم تسديد أكثر من 78 بلاغًا خاصة بمكافحة الحشرات كما تم إجراء أعمال المكافحة في عددٍ من المواقع التي قد تتكاثر فيها هذه الحشرات، حيث تم تغطية (25) حديقة عامة وأكثر من (1250) حاوية و(93) تجمعًا للنفايات ومسلخًا واحدًا و(415) موقعًا محتملاً لتكاثر الذباب، جميعها تم معالجتها وفق الطرق الصحية.
وأكدت بلدية الشرائع أن أعمال المكافحة تحظى باهتمام كبير وتجري باستمرار داعية كل الأهالي والسكان إلى التعاون مع برامج الأمانة للإسهام في القضاء على هذا الخطر من خلال الحرص الدائم على التخلص من المواقع التي تعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات.
كما أكدت الأمانة ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مواقع على رقم منصة بلدي الموحد 940 أو على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.