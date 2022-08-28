"أمانة مكة" تتفاعل مع تقرير "سبق" حول شكوى أهالي الشرائع من انتشار الذباب والحشرات

وتابع أنه تم إجراء العديد من أعمال المكافحة واستخدام كميات كبيرة من الطعوم والمبيدات لمكافحة هذه الحشرات، حيث تم استخدام أكثر من 196 من الشرائط اللاصقة و26 من المصائد الفرمونية و(103) مصائد لاصقة و11 من الطعوم الجاذبة، وتم تسديد أكثر من 78 بلاغًا خاصة بمكافحة الحشرات كما تم إجراء أعمال المكافحة في عددٍ من المواقع التي قد تتكاثر فيها هذه الحشرات، حيث تم تغطية (25) حديقة عامة وأكثر من (1250) حاوية و(93) تجمعًا للنفايات ومسلخًا واحدًا و(415) موقعًا محتملاً لتكاثر الذباب، جميعها تم معالجتها وفق الطرق الصحية.