"الحصيني": غدًا يبدأ النجم الثالث من الوسم واسمه "الغفر".. وتوقعات بحالة مطرية ثالثة

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إن النجم الثالث من الوسم، واسمه "الغفر"، سيبدأ غدًا، وأيامه تبلغ 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف. مشيرًا إلى أنه بحسب نماذج الطقس، وابتداء من الأسبوع القادم، يُتوقع حالة ممطرة، هي الحالة الممطرة الثالثة بوسم 1446هــ.