"الحصيني": غدًا يبدأ النجم الثالث من الوسم واسمه "الغفر".. وتوقعات بحالة مطرية ثالثة

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إن النجم الثالث من الوسم، واسمه "الغفر"، سيبدأ غدًا، وأيامه تبلغ 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف. مشيرًا إلى أنه بحسب نماذج الطقس، وابتداء من الأسبوع القادم، يُتوقع حالة ممطرة، هي الحالة الممطرة الثالثة بوسم 1446هــ.
وأوضح "الحصيني" عبر حسابه على "إكس": تبدأ في هذا التوقيت المظاهر الشتوية، وتكثر فيه أمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما يكون نهاره معتدلاً، وأحيانًا يميل للبرودة إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.
وأضاف: أول النجوم اليمانية يطيب فيه شبة الضو (النار)، بل تصبح هناك ضرورة للتدفئة، خاصة إذا كانت في أماكن خارجية، ومطره غزير إذا سقطت فيه الأمطار، وينبت فيه الفقع إذا طرح الله البركة، وتستمر زيادة الليل، ويقل فيه شرب الماء؛ فاشربوا الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه لأهمية الماء للإنسان.
وتابع: تستمر فيه زراعة القمح والشعير والخضراوات في وسط السعودية، وتبدأ فيه هجرة قطا نجد المقطقط. وتقول العامة "إذا طلع الغفر اقشعر السفر، وتربل النظر، وحسن في العين الجمر".