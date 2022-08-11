البنك المركزي: إطلاق خدمة نقاط البيع مع قطر عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات

الجدير بالذكر أن الشبكة الخليجية للمدفوعات تُمكّن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس، كما تسهم الشبكة الخليجية للمدفوعات في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.