"الشؤون الإسلامية" تنقل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر "سناب شات"

ويُعنى الحساب بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وتسجيل التلاوات وجميع الفعاليات المصاحبة لها، كما يعرض وقائع استضافة المشاركين منذ وصولهم حتى مغادرتهم، ويتخلل ذلك زيارات للمعالم التاريخية في مكة المكرمة، إضافة إلى نقل مشاعر المشاركين، وإتاحة الفرصة لذويهم في بلدانهم لمتابعتهم أثناء المسابقة.