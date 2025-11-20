"الأمن البيئي" يضبط مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة في الشرقية والرياض

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب أو الفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب، فيما تصل عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، في حين تبلغ عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية 3 آلاف ريال.