"الأمن البيئي" يضبط مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة في الشرقية والرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وذلك في إطار جهودها لحماية الغطاء النباتي ومتابعة تطبيق الأنظمة البيئية.
وفي المنطقة الشرقية، ضبطت القوات مواطنًا بحوزته 8 أمتار مكعبة من الحطب المحلي، وطُبقت بحقه الإجراءات النظامية، فيما جرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
أما في منطقة الرياض، فأوقفت القوات مواطنًا خالف تعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، بعدما أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل أحد المتنزهات، وتم كذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب أو الفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب، فيما تصل عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، في حين تبلغ عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية 3 آلاف ريال.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعلى الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.