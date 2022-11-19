تزامنًا مع انطلاق المونديال.. إقبال جماهيري على مسرحية "الفيلسوف"

وحقق "الثنيان" طوال مسيرته 28 بطولة؛ 3 منها مع المنتخب السعودي، و25 بطولة مع ناديه الهلال، كما حصد العديد من الجوائز، أهمها جائزة أفضل لاعب آسيوي في بطولة الأندية عام 1986م؛ فضلًا عن ارتباطه بتاريخ عريض من محبة عشاق كرة القدم؛ حيث عُرف بجماهيرية واسعة في الكرة السعودية جعلت للرقم 15 في نادي الهلال ارتباطًا خاصًّا باسمه، إضافة إلى مساهماته المعروفة مع الفريق الأول للمنتخب السعودي.