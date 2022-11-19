تزامنًا مع انطلاق المونديال.. إقبال جماهيري على مسرحية "الفيلسوف"
تستمر عروض مسرحية "الفيلسوف" التي انطلقت أول أمس على خشبة مسرح استوديو1، في "بوليفارد رياض سيتي"؛ لتعيد للجمهور ذكريات المنتخب السعودي في مشاركاته الأولى التي كان "الثنيان" جزءًا منها.
وانعكس الإقبال الجماهيري على المسرحية التي تُعرض بالتزامن مع مباريات كأس العالم التي تنطلق غدًا الأحد، إيجابًا على مشاهد المسرحية التي يتضح من خلالها التفاعل البارز من الحضور مع أحداث العرض؛ لارتباطه بمسيرة نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال "يوسف الثنيان"، الذي مثل أيقونة كروية سعودية في الثمانينات والتسعينيات الميلادية، ضمن أداء مسرحي يصوّر دراميًّا واستعراضيًّا التحديات الإنسانية والتفاصيل الرياضية التي واجهها وعاشها فيلسوف الملعب خلال مسيرته الرياضية.
وحقق "الثنيان" طوال مسيرته 28 بطولة؛ 3 منها مع المنتخب السعودي، و25 بطولة مع ناديه الهلال، كما حصد العديد من الجوائز، أهمها جائزة أفضل لاعب آسيوي في بطولة الأندية عام 1986م؛ فضلًا عن ارتباطه بتاريخ عريض من محبة عشاق كرة القدم؛ حيث عُرف بجماهيرية واسعة في الكرة السعودية جعلت للرقم 15 في نادي الهلال ارتباطًا خاصًّا باسمه، إضافة إلى مساهماته المعروفة مع الفريق الأول للمنتخب السعودي.
وتُعد مسرحية "الفيلسوف" أول مسرحية سعودية تقدم مفهوم مسرح السير الذاتية الذي يشكّل أحد مفاهيم المسارح العالمية؛ حيث تُستلهم أحداثها من خلال تناول حياة شخصيات ذات شهرة تاريخية.
وجسّد دور يوسف الثنيان الممثلُ أحمد يعقوب، الذي تفاعل معه الحضور كثيرًا في أغلب المشاهد التي أعادت إلى ذاكرتهم المشاركات الدولية ليوسف الثنيان مع المنتخب السعودي والهلال، كما جسّد الروح المرحة التي يتميز بها يوسف.
ومما أسهم في جودة المسرحية، التي كتبها فيصل العامر وأخرجها عقيل الخميسي، استخدام تقنيات عرض صوتية ومرئية متقنة ومدروسة، إلى جانب الأداء الدرامي والاستعراضي لنقل التفاصيل باحترافية عالية.
وتستمر عروض مسرحية "الفيلسوف" حتى 30 نوفمبر الجاري، وتعد خامس مسرحية تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، ويبدأ عرضها من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى التاسعة والنصف مساءً، ويمكن الحصول على التذاكر من خلال الرابط: