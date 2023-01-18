على هامش "دافوس".. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري العلاقات بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية كوريا بارك جين، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.