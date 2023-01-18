على هامش "دافوس".. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري العلاقات بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية كوريا بارك جين، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.
استعرض اللقاء العلاقات السعودية الكورية وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقش أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.