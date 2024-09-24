بالفيديو.. أمير الرياض: الاحتفال باليوم الوطني في جميع المدارس "فكر جيد ومنهج سليم"

كما هنّأ الأمير فيصل، أبناء الوطن عموماً وأبناء منطقة الرياض بالخصوص، وقدّم الشكر لوزير التعليم، على تهيئة حفل هذه المناسبة التي تقام في جميع المدارس، منبهاً إلى أنه "عملٌ لا يُستهان به، وعملٌ يؤدي الى الفكر الجيد لأبنائنا وبناتنا في مدارسهم"، وقال: "هذا المنهج السليم، وأرجو أن يوفقوا -إن شاء الله- في هذا الأداء، وفي هذا الدور والوطن دائماً عزيز، والوطن دائماً سعيد، والوطن دائماً في عز".