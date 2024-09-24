بالفيديو.. أمير الرياض: الاحتفال باليوم الوطني في جميع المدارس "فكر جيد ومنهج سليم"

أكّد أمير الرياض فيصل بن بندر، أن إقامة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94 في جميع المدارس تقود أبناءنا وبناتنا في مدارسهم إلى الفكر الجيد، وهو المنهج السليم.
تفصيلاً، قال الأمير فيصل؛ خلال حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله -سبحانه وتعالى- الذي هيَّأ لهذه البلاد قيادة رشيدة تستطيع أن تقود الوطن الى المستقبل المشرق دائماً، ولا ننسى في الوقت نفسه التأسيس الذي قاده الملك عبدالعزيز ورجاله لتأسيس هذه البلاد على منهج صريح وسليم، ولذلك يكون النبت يانعاً وقوياً وجيداً"، وفقاً فيديو لقناة "الإخبارية".
ورفع أمير الرياض، التهاني بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، مشيراً إلى أن هذه مناسبة سعيدة لهذا الوطن الذي ينعم دائماً في خير وسعادة بفضل توجيهات القيادة الكريمة.
كما هنّأ الأمير فيصل، أبناء الوطن عموماً وأبناء منطقة الرياض بالخصوص، وقدّم الشكر لوزير التعليم، على تهيئة حفل هذه المناسبة التي تقام في جميع المدارس، منبهاً إلى أنه "عملٌ لا يُستهان به، وعملٌ يؤدي الى الفكر الجيد لأبنائنا وبناتنا في مدارسهم"، وقال: "هذا المنهج السليم، وأرجو أن يوفقوا -إن شاء الله- في هذا الأداء، وفي هذا الدور والوطن دائماً عزيز، والوطن دائماً سعيد، والوطن دائماً في عز".