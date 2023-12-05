"الخريف": قطاع التعدين يعلب دورًا مهمًا لدعم تحول الطاقة في التصنيع الأخضر

وأوضح "الخريف" في كلمته بالنسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، التي انطلقت في مدينة دبي بالإمارات تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، أن المملكة تهدف إلى زيادة تنوع وأمن سلاسل قيمة المعادن المهمة من عدة طرق رئيسية هي، الاستغلال الأمثل للبيانات وطرق استخراجها، التي تتضمن إطلاق عمليات مسح إقليمية واسعة النطاق، وتسريع إصدار الرخص، وخفض تكلفة الطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات، والموقع الاستراتيجي.