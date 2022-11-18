تستمر لنهاية ديسمبر.. "الثقفي" عن زراعة القمح والشعير: هدف استراتيجي للمملكة

وأوضح "الثقفي" لـ"سبق"، أن زراعة محصولي "القمح والشعير" يتلاءمان مع أجواء الشتاء الباردة خاصةً المواقع الزراعية ذات الأجواء الباردة في معظم المناطق من السعودية، مبينًا أن أبرز المواعيد المناسبة لآلية المرصد في مجال التقويم الزراعي والمعمول به منذ القدم بطلوع النجوم، فيُزرع محصولي الشعير والقمح في نجم الثريا والمجيدح والجوزاء والمرزم والذراع الأول والمُسمى في عُرف المزارعين القدماء بالربيع الزراعي، ويُسمى فلكيًا أواخر فصل الخريف وبدايات فصل الشتاء.