الهدف أعلى مستويات الرعاية.. "ملكية مكة والمشاعر" تميط اللثام عن تفاصيل خطة موسم الحج

وأضافت الهيئة: "تم ربط عدد من المحاور في الطريق الدائري الأول بالمشاريع الحيوية، كمشروع وجهة مسار ومشروع جبل عمر ومشروع التوسعة، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق أجياد والمسجد الحرام، إضافة إلى تشغيل عدد من المحاور والتقاطعات في الطريق الدائري الثاني".