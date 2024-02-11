الجبيل.. افتتاح منشأة "بيترولايت" لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية

افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" وشركة "بيكر هيوز" لتكنولوجيا الطاقة منشأة بيترولايت لتصنيع المواد الكيميائية في الجبيل؛ لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية.
ووفق وزارة الطاقة كان الافتتاح برعاية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وبحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وتستهدف منشآة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة من المواد الخام، وتسريع تطوير مهارات التصنيع وقدرات الكوادر البشرية السعودية، مما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما يتيح قرب المصنع من العملاء والموردين التسليم السريع للحلول الكيميائية، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.
وقام وزير الطاقة بجولة في منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات بالجبيل، بعد افتتاحها اليوم، للاطِّلاع على المرافق والتقنيات الحديثة المطبقة فيها، وقد رافقه في الجولة وزير الاستثمار، ووزير الصناعة والثروة المعدنية.