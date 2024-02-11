الجبيل.. افتتاح منشأة "بيترولايت" لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية

وتستهدف منشآة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة من المواد الخام، وتسريع تطوير مهارات التصنيع وقدرات الكوادر البشرية السعودية، مما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما يتيح قرب المصنع من العملاء والموردين التسليم السريع للحلول الكيميائية، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.