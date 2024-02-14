بيت الشعر والقهوة السعودية لاستقبال زوار مدارس تعليم الأفلاج احتفاء بيوم التأسيس

تنوعت الفقرات التراثية التي نفّذتها مدارس تعليم الأفلاج للاحتفاء بيوم التأسيس من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات داخل المدارس، تهدف في مجملها إلى ترسيخ أهم مبادئ القيم والانتماء لدى الطلاب والطالبات، شارك فيها محافظ الأفلاج ومدير التعليم، الطلابَ فرحة الاحتفال بهذه المناسبة بمدارسهم.
وشهدت احتفالات إدارة تعليم الأفلاج ومدارس المحافظة فقرات تراثية تحاكي الإرث التاريخي العميق الممتد عبر ثلاثة قرون للوطن؛ حيث تضمنت بعضُ فقرات احتفالات مدارس المحافظة بيوم التأسيس، تشييدَ بيوت شعر استقبل خلالها الزوار بالقهوة السعودية والأكلات الشعبية والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تؤكد أهمية المناسبة التاريخية والحضارية والثقافية، وتعزيز ترسيخ القيم الوطنية، والاعتزاز بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون.