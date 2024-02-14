بيت الشعر والقهوة السعودية لاستقبال زوار مدارس تعليم الأفلاج احتفاء بيوم التأسيس

تنوعت الفقرات التراثية التي نفّذتها مدارس تعليم الأفلاج للاحتفاء بيوم التأسيس من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات داخل المدارس، تهدف في مجملها إلى ترسيخ أهم مبادئ القيم والانتماء لدى الطلاب والطالبات، شارك فيها محافظ الأفلاج ومدير التعليم، الطلابَ فرحة الاحتفال بهذه المناسبة بمدارسهم.