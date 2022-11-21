المركز العربي للقانون الدولي الإنساني جهة استشارية لكل الجمعيات الوطنية

ولتحقيق هذه الأهداف أكدت اللجنة الاستشارية على ضرورة دعم المركز بالقدرات البشرية والموارد المادية؛ ليتمكن من أداء مهامه؛ بهدف بناء قدرات الجمعيات الوطنية من خلال تكثيف برامج التدريب وتوسيع الشراكة بين المركز والجمعيات الوطنية والارتقاء بالأداء العربي في مجال القانون الدولي الإنساني، من خلال التنسيق مع شركاء المركز؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني، وكافة مجالات القانون ذات الصلة بالشأن الإنساني والإغاثي والعمل على إنشاء قاعدة بيانات من أجل حصر التجارب الناجحة في مجال القانون الدولي الإنساني للجمعيات الوطنية، والشخصيات ذات الكفاءة في مجال القانون الدولي الإنساني.