المركز العربي للقانون الدولي الإنساني جهة استشارية لكل الجمعيات الوطنية

تفعيلًا لقرارات الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دورتها 45، والتي تتضمن إنشاء مراكز متخصصة في أمانتها العامة، اجتمعت اللجنة الاستشارية للمركز العربي للقانون الدولي الإنساني حضوريًا، بناءً على دعوة الأمانة العامة؛ لمناقشة الخطة التشغيلية للمركز العربي للقانون الدولي الإنساني.
وحضر الاجتماع كل من ممثلين عن الأمانة العامة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهلال الأحمر العراقي، والصليب الأحمر اللبناني، والهلال الأحمر الجزائري، والهلال الأحمر القطري، وعن بُعد كل من الهلال الأحمر الكويتي، والهلال الأحمر المصري، والهلال الأحمر السوداني، والهلال الأحمر الفلسطيني.
وبهذا الخصوص، أكد المشاركون أن المركز هو جهة استشارية لكل الجمعيات الوطنية الأعضاء للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ودعوا إلى تفعيل ودعم دور المركز العربي للقانون الدولي الإنساني من خلال:
- نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
- رفع المستوى المعرفي بالقانون الدولي الإنساني لمنتسبي الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
- تشجيع البحوث والدراسات في القانون الدولي الإنساني.
ولتحقيق هذه الأهداف أكدت اللجنة الاستشارية على ضرورة دعم المركز بالقدرات البشرية والموارد المادية؛ ليتمكن من أداء مهامه؛ بهدف بناء قدرات الجمعيات الوطنية من خلال تكثيف برامج التدريب وتوسيع الشراكة بين المركز والجمعيات الوطنية والارتقاء بالأداء العربي في مجال القانون الدولي الإنساني، من خلال التنسيق مع شركاء المركز؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني، وكافة مجالات القانون ذات الصلة بالشأن الإنساني والإغاثي والعمل على إنشاء قاعدة بيانات من أجل حصر التجارب الناجحة في مجال القانون الدولي الإنساني للجمعيات الوطنية، والشخصيات ذات الكفاءة في مجال القانون الدولي الإنساني.
وفي ذات السياق تبنّت اللجنة إصدار مجلة علمية متخصصة لنشر البحوث والدراسات في مجال القانون الدولي الإنساني.
وفي الختام، أكد المشاركون أن المركز العربي للقانون الدولي الإنساني لبنة أساسية في عمل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، داعين كل الجمعيات، الوطنية الأعضاء إلى الاستفادة من الخبرات القانونية والاستشارية التي يوفرها المركز.