"كفاءة الطاقة" يكرّم "رعاية الطبية" لمساهمتها في مشروع تدقيق الطاقة

وبهذه المناسبة، صرّح م. إبراهيم الخليفي الرئيس التنفيذي للعمليات: نُعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للمركز السعودي لكفاءة الطاقة على هذا التكريم، ونؤكد التزامنا المستمر بتحقيق الاستدامة من خلال تبنّي أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ونُؤمن بأن التعاون مع مختلف الجهات هو السبيل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.