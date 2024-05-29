"كفاءة الطاقة" يكرّم "رعاية الطبية" لمساهمتها في مشروع تدقيق الطاقة

كرّم المركز السعودي لكفاءة الطاقة "رعاية الطبية" كأحد المشاركين في ملتقى إسكو السعودية 2024؛ تقديرًا لمساهمتها الفعالة في مشروع تدقيق الطاقة الرائد في القطاع التجاري.
وتأتي هذه الجائزة لتؤكد التزام "رعاية الطبية" الراسخ بتحقيق الاستدامة من خلال تبنيها لأحدث التقنيات والممارسات التي تُسهم في تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وتُشارك رعاية الطبية بفعالية في مختلف المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ إيمانًا منها بأهمية التعاون لبناء مستقبل مستدام.
وبهذه المناسبة، صرّح م. إبراهيم الخليفي الرئيس التنفيذي للعمليات: نُعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للمركز السعودي لكفاءة الطاقة على هذا التكريم، ونؤكد التزامنا المستمر بتحقيق الاستدامة من خلال تبنّي أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ونُؤمن بأن التعاون مع مختلف الجهات هو السبيل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.