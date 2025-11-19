"عسيري" يطمئن: احتمال وفادة “ماربرغ” للمملكة منخفض جدًا

في ظل رصد حالات إصابة بفيروس "ماربرغ" في إثيوبيا، أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله عسيري، أن الوضع الوبائي العالمي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية) ووزارة الصحة.
وأوضح عسيري عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الجهات الصحية تصدر تحديثات مستمرة لضمان الجاهزية وسرعة التعامل مع أي تطورات، مشيرًا إلى أن فيروس "ماربرغ" يُعد من الأمراض النزفية الفيروسية النادرة، ويشبه فيروس "إيبولا" في خصائصه، ويعود مصدره إلى أحد أنواع الخفافيش.
وبيّن أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء كما هو الحال مع الإنفلونزا، وإنما يتطلب مخالطة مباشرة لسوائل الشخص المصاب، مثل الدم أو الإفرازات، مؤكدًا أهمية توضيح هذه المعلومات لتصحيح المفاهيم وطمأنة المجتمع.
واختتم عسيري تصريحه بالتأكيد على أن احتمال وفادة حالات مصابة إلى المملكة أو دول الخليج منخفض جدًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع، سائلًا الله السلامة للجميع.