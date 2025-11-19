"عسيري" يطمئن: احتمال وفادة “ماربرغ” للمملكة منخفض جدًا

وأوضح عسيري عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الجهات الصحية تصدر تحديثات مستمرة لضمان الجاهزية وسرعة التعامل مع أي تطورات، مشيرًا إلى أن فيروس "ماربرغ" يُعد من الأمراض النزفية الفيروسية النادرة، ويشبه فيروس "إيبولا" في خصائصه، ويعود مصدره إلى أحد أنواع الخفافيش.