مستشفى الملك فيصل التخصصي ينتج مادة النحاس الصيدلانية المشعة

من جهته، قال رئيس الفريق العلمي بالمستشفى الدكتور إبراهيم الجماز: هذا المشروع تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمتد إلى تطوير طرق جديدة لإنتاج النظائر المشعة عبر استخدام الأهداف السائلة التي تغني تماماً عن استيرادها من الخارج.