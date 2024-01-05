تضم 250 معتمرًا ومعتمرة.. اكتمال وصول الدفعة الـ 15 من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة

وقد وصل فجر اليوم آخر وفود ضيوف البرنامج من الدفعة الـ 15، التي تضم (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا، وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، ومنغوليا.