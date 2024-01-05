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تضم 250 معتمرًا ومعتمرة.. اكتمال وصول الدفعة الـ 15 من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة

تضم 250 معتمرًا ومعتمرة.. اكتمال وصول الدفعة الـ 15 من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة

اكتمل وصول ضيوف الدفعة الـ 15 من المعتمرين المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقد وصل فجر اليوم آخر وفود ضيوف البرنامج من الدفعة الـ 15، التي تضم (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا، وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، ومنغوليا.

وأعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

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