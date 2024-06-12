بغرض استدامتها.. "المساحة الجيولوجية" تكثف جهودها لمراقبة مياه بئر زمزم

وتعمل المساحة الجيولوجية على إعداد وتفعيل برنامج الضخ والتشغيل الخاص لتحديد الكميات المطلوبة والآمنة من البئر اعتمادًا على الطرق الهيدوجيولوجية الحديثة، وتحديث هذه الكميات ومتابعة ضخ البئر ليتناسب مع الكميات المقترحة.