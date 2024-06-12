بغرض استدامتها.. "المساحة الجيولوجية" تكثف جهودها لمراقبة مياه بئر زمزم

كثفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية جهودها في متابعة مياه زمزم خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ؛ بهدف استدامتها والمحافظة على المصادر المغذية لها.
وتعمل الهيئة من خلال عدد من البرامج الفنية تتلخص في برنامج مراقبة بئر زمزم ومحطات التنقية والتعقيم بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ويتم الإشراف الكامل على استخراج مياه زمزم عبر برنامج المراقبة لكمية المياه المباركة، والإشراف على أعمال فلترتها وتعقيمها وتخزينها.
وتعمل المساحة الجيولوجية على إعداد وتفعيل برنامج الضخ والتشغيل الخاص لتحديد الكميات المطلوبة والآمنة من البئر اعتمادًا على الطرق الهيدوجيولوجية الحديثة، وتحديث هذه الكميات ومتابعة ضخ البئر ليتناسب مع الكميات المقترحة.
وتنفذ الهيئة جولات دورية لمراقبة جودة مياه زمزم من البئر ومن نقاط التوزيع المختلفة بجمع عينات عشوائية بشكل مكثف لترسل إلى مختبرات الهيئة بمدينة جدة لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية المختلفة للتأكد من ضمان سلامتها.