دراسة: 62% من الموظفين يرون الرواتب غير كافية.. كيف علَّق وزير الموارد البشرية؟

أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل؛ إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن الوظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية؛ ما يعكس تطورًا ملموسًا في بيئة العمل.