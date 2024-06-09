نجاح عملية باستخدام الـ"روبوت" في مدينة الملك عبدالعزيز بالرياض

أعلن الحساب الرسمي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، نجاح عملية معقدة ودقيقة باستخدام تقنية الرجل الآلي (الروبوت) في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لمريضة كانت تعاني آلامًا مزمنة بسبب بطانة الرحم المهاجرة من الدرجة الرابعة.