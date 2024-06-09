نجاح عملية باستخدام الـ"روبوت" في مدينة الملك عبدالعزيز بالرياض

أعلن الحساب الرسمي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، نجاح عملية معقدة ودقيقة باستخدام تقنية الرجل الآلي (الروبوت) في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لمريضة كانت تعاني آلامًا مزمنة بسبب بطانة الرحم المهاجرة من الدرجة الرابعة.
حيث امتدت تلك الآلام إلى الحالب، والمثانة، والمستقيم، والقولون السيني، والقناة الأربية، مع مرض شديد في جدار الحوض الجانبي والرحم.
وقالت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني: إن الفريق الطبي تكوّن من ثلاثة جرّاحين متخصصين في جراحات الروبوت، وهم: استشاري جراحة القولون والمستقيم وعمليات المناظير والروبوت الدكتور أيوب القرني، واستشاري جراحة أورام المسالك البولية وعمليات الروبوت الدكتور محمد الخميس، واستشاري جراحة النساء والولادة وعمليات الروبوت الدكتور أحمد منصور.