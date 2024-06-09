"الصناعة" تعلن الشركات المؤهلة للمنافسة على 4 رخص كشف لخام الملح بالشرقية

وبيّنت الوزارة أن مجمع سبخة رأس القرية هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كيلومترات، وينكشف خام الملح طبيعيًا في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية، ووفقًا للدراسات الجيولوجية السابقة؛ فإن سمك راسب الملح يصل إلى 5 أمتار في بعض المناطق.