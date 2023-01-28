"الهلال" و"ترميم" تدشنان مبادرة لإنقاذ عدد من منازل الأسر الأشد حاجة

وقال "الخالدي": إن من أهم مخرجات المبادرة، دعم وتحفيز المهتمين في كل مناطق المملكة التي تصل لها المبادرة؛ لإنشاء جمعية متخصصة للترميم وفق احتياج كل منطقة، والتي ستحظى بنقل كامل تجربة ترميم المنطقة الشرقية من خلال نظام عملها المُحكم، مع بيان لوائح وسياسات وأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات والنمذجة الرقمية وتقديم كل الدعم؛ لنقل الخبرة؛ بما في ذلك دليل التطوع الإسكاني الذي دُشن من قِبَل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في حفل الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في ديسمبر 2022م.