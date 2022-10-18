مزاد الإبل بمهرجان "تطوير محمية الإمام تركي" يُسجل مبيعات متميزة

وشهد المزاد أمس دخول أكثر من 72 رأسًا من الإبل، بِيع منها 33 رأسًا، وكان أغلى رأس "ناقة" بيعت بأكثر من 14 ألف ريال، فيما تجاوزت قيمة الصفقات في اليوم الأول 200 ألف ريال.