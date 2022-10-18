مزاد الإبل بمهرجان "تطوير محمية الإمام تركي" يُسجل مبيعات متميزة

سجل مزاد الإبل في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، المقام بمدينة تربة حائل، في يومه الأول؛ مبيعات متميزة في عددٍ من الصفقات بين مُلّاك الإبل والمهتمين.
وشهد المزاد أمس دخول أكثر من 72 رأسًا من الإبل، بِيع منها 33 رأسًا، وكان أغلى رأس "ناقة" بيعت بأكثر من 14 ألف ريال، فيما تجاوزت قيمة الصفقات في اليوم الأول 200 ألف ريال.
وقالت اللجنة المنظمة: إن مزاد الإبل يتوقّع أن يشهد حضورًا كبيرًا من ملّاك الإبل خلال الأيام المقبلة على مستوى السعودية بشكل خاص والخليج عمومًا.
وأضافت أن المزاد سيُسهم في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، وخلق ميزة تنافسية اقتصادية، ودعمًا للفرص الاستثمارية في مجال الإبل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.