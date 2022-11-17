أمير القصيم يدشن مصنع شركة "سبيماكو الدوائية" للأدوية عالية السمية بقيمة 272 مليون ريال

ضمن أعمال ملتقى الاستثمار بالقصيم الذي ينعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية على مستوى المملكة، عن تدشين مصنعها الجديدة لتصنيع الأدوية عالية السمية، والتي تبلغ تكلفته 272 مليون ريال، وتمتد على مساحة 2800 م2 داخل مصنع سبيماكو الدوائية بمنطقة القصيم، وذلك بالشراكة مع شركة أسترازينيكا العالمية.
يضم مصنع الأدوية عالية السمية الجديد ثلاثة طوابق؛ تشمل مناطق التصنيع والتغليف ومختبر مراقبة وضبط الجودة، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الفنية التي تتضمن نظام معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يتوافق مع المتطلبات العالمية لتصنيع الأدوية عالية السميّة.
وقد أعرب الأستاذ خالد بن صالح الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، عن فخره واعتزازه بتشريف سمو أمير منطقة القصيم لحفل التدشين الأمر الذي يؤكد دعم القيادة الرشيدة للمشاريع التي ترتقي بخدمات الرعاية الصحية، وتسهم في تعزيز صحة المجتمع، وعبر الخطاف عن سعادته بمباشرة الإنتاج في المصنع الجديدة، وقال: "إن تدشين المصنع الجديد يؤسس لمرحلة متقدمةٍ من مسيرة الشركة، نتطلع من خلالها لتزويد قطاع الرعاية الصحية في المملكة بمنتجاتنا الدوائية المتميزة"، مشيراً إلى أن المصنع الجديد سيضاف إلى قطاع الصناعات الدوائية السعودي، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، كما سيدعم المحتوى المحلي بتوطين صناعة الدواء في المملكة، فضلاً عن فرص العمل التي يوفرها للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات الإدارية، وصولاً إلى تجسيد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصادٍ بديلٍ يعزز مكانة المملكة في مصاف أقوى الاقتصادات في العالم".
وأوضح الخطاف أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الجديد تبلغ أكثر من 275 مليون وحدة علاجية، مشيراً إلى أن المصنع الجديد يستخدم أعلى وأحدث التقنيات في العالم، وتطبق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في مجال إنتاج الأدوية ما يضمن رفع الكفاءة وسلاسة الإنتاج بالإضافة إلى سلامة العاملين في المصنع.
وتعد سبيماكو الدوائية لاعباً رئيسياً في قطاع الدواء السعودي، وتقدم إلى جانب شركاتها التابعة في 16 دولة، منتجات دوائية ومستحضرات طبية موثوقة عالية الجودة ترتقي بقطاع الرعاية الصحية، وتلبي التطلعات وتحقق الأثر الإيجابي، وتعزز دورها ضمن منظومة الرعاية الصحية داخل المملكة وفي كافة الدول التي تتواجد فيها.