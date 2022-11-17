أمير القصيم يدشن مصنع شركة "سبيماكو الدوائية" للأدوية عالية السمية بقيمة 272 مليون ريال

وقد أعرب الأستاذ خالد بن صالح الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، عن فخره واعتزازه بتشريف سمو أمير منطقة القصيم لحفل التدشين الأمر الذي يؤكد دعم القيادة الرشيدة للمشاريع التي ترتقي بخدمات الرعاية الصحية، وتسهم في تعزيز صحة المجتمع، وعبر الخطاف عن سعادته بمباشرة الإنتاج في المصنع الجديدة، وقال: "إن تدشين المصنع الجديد يؤسس لمرحلة متقدمةٍ من مسيرة الشركة، نتطلع من خلالها لتزويد قطاع الرعاية الصحية في المملكة بمنتجاتنا الدوائية المتميزة"، مشيراً إلى أن المصنع الجديد سيضاف إلى قطاع الصناعات الدوائية السعودي، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، كما سيدعم المحتوى المحلي بتوطين صناعة الدواء في المملكة، فضلاً عن فرص العمل التي يوفرها للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات الإدارية، وصولاً إلى تجسيد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصادٍ بديلٍ يعزز مكانة المملكة في مصاف أقوى الاقتصادات في العالم".