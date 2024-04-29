"الندوة العالمية" تفتتح مركزاً تنموياً في الصومال والأهالي: شكراً مملكة الإنسانية

ووسط احتفالٍ كبيرٍ، عبّر أهالي المنطقة عن فرحتهم الغامرة بالمركز وامتنانهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، على الدعم الإنساني بإنشاء المركز، حيث يضم عديداً من الخدمات الأساسية التي كانوا في أمسّ الحاجة إليها، وأهمها فصول دراسية لتعليم أبنائهم، وتوفير المياه الصالحة للشرب، في ظل شح المياه والجفاف.