"الندوة العالمية" تفتتح مركزاً تنموياً في الصومال والأهالي: شكراً مملكة الإنسانية

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال، مركزاً تنموياً جديداً في قرية "شيخ آدم طيري"، بالتعاون مع منظمة الشباب الصومالي للتنمية والتطوير.
ووسط احتفالٍ كبيرٍ، عبّر أهالي المنطقة عن فرحتهم الغامرة بالمركز وامتنانهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، على الدعم الإنساني بإنشاء المركز، حيث يضم عديداً من الخدمات الأساسية التي كانوا في أمسّ الحاجة إليها، وأهمها فصول دراسية لتعليم أبنائهم، وتوفير المياه الصالحة للشرب، في ظل شح المياه والجفاف.
وذكر مدير مكتب الندوة في الصومال الدكتور عبدالرحمن شيخ عبدالصمد، أن الندوة تواصل جهودها في إنشاء المشروعات الإنسانية للمجتمع الصومالي، منوّهاً بالدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، سائلاً الله أن يديم عليها الرخاء والأمن والاستقرار.