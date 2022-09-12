اتفاقية تطوير صناعي لدمج ونشر تقنية تحلية المياه بالحقن الهيدروليكي على نطاق واسع

وأضاف بادماناثان: "مع بصمتها المؤثرة المتمثلة في انخفاض حجم الطاقة التي تستهلكها، تتمتع تقنية الحقن الهيدروليكي بقدرتها على خفض التكاليف التشغيلية في مشروعات تحلية المياه لدينا، ونأمل أن تؤدي إلى خفض تعريفات إنتاج المياه على المدى الطويل. ومن ناحية الفائدة التي ستعود على الحكومات، تساهم هذه التقنية في إنتاج مياه أكثر بأسعار معقولة. أما بالنسبة للمستثمرين، يعني ذلك تحقيق مردود ربحي، فيما ستحصل المجتمعات المحلية على مياه صالحة للاستخدام وبأقل ضرر على البيئة".