"السواحه" يبحث تعزيز الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة في التقنيات النظيفة والابتكار

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، جاكوب هيلبرغ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن جهود تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الابتكار والتقنيات النظيفة.



وناقش الاجتماع آفاق التعاون في تطوير التقنيات المستدامة، ودعم المبادرات المبتكرة في الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم، ويعزز من مكانة المملكة كشريك رئيسي في قيادة التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة.