شاهد من قصر البندرية.. أمير الشرقية يستقبل أهالي وقيادات الأحساء ويشيد بالجهود

وقال: "الحمد لله في هذا الأسبوع شهدنا انطلاق مهرجان التمور الذي تعودنا أن نطلقه في كل عام، وهو مهرجان يعرض خيرات هذه الأرض، ولو رجعنا بالذاكرة لأول نسخة من هذا المهرجان سنجد أنه كان هناك مشاركة أقل من المأمول، ولكن ما رأيته في هذه النسخة من المهرجان من صناعات تحويلية في محال التمور وصناعات جديدة وخيرات يمكن أن يستفيد منها الإنسان أمر يدعو للفخر؛ حيث إن النخلة كما يعلم الجميع شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم، وجدير أن نهتم بها ونرعاها، وإذا كان للنخيل وطن فالأحساء وطنها، كما أسعدني ما رأيته في المهرجان من وجود أبناء وأحفاد رجالات ورثوا هذه المهنة لأبنائهم وأحفادهم حتى تستمر وتزدهر وتتطور".