وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له

من جانبه قدّم رئيس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الدكتور سلامة داوود، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، على مكرمة أداء الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام؛ مشيدًا بالنهضة والتطور المتسارع الذي يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة، والتي أسهمت في توفير كافة سبل الراحة وتهيئة الظروف المناسبة لحجاج بيت الله الحرام لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مبينًا أنه في كل زيارة يقوم بها إلى المملكة يجد التطور الملحوظ في جميع النواحي.