وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى، يوم أمس الأربعاء السادس من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له، المستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، برئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له؛ مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تسخّر كافة إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل سبل الراحة والصحة والأمن، وتنفيذ المشاريع الضخمة للتيسير عليهم، وتوفير كل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من أجل أن ينعم الجميع بأداء النسك في أجواء تعبدية آمنة.
من جانبه قدّم رئيس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الدكتور سلامة داوود، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، على مكرمة أداء الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام؛ مشيدًا بالنهضة والتطور المتسارع الذي يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة، والتي أسهمت في توفير كافة سبل الراحة وتهيئة الظروف المناسبة لحجاج بيت الله الحرام لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مبينًا أنه في كل زيارة يقوم بها إلى المملكة يجد التطور الملحوظ في جميع النواحي.
كما أكد الدكتور سلامة داوود أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر متأصلة وقديمة، سائلًا الله تعالى العون للمملكة وقيادتها وشعبها في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين، وأن يجعل المملكة دائمة في أمن وأمان وفي قلوب المسلمين أجمعين.