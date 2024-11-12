اتفاقية بين «ليوان» و«رصانة المالية» لبيع الجزء التجاري بمشروع "ليفن - ليوان" بالرياض

أعلنت شركة ليوان للتطوير العقاري، بيع الجزء التجاري من مشروعها الرائد "ليفن - ليوان"، الواقع بالرياض، في حي المحمدية، الذي يضم وحدات سكنية وتجارية، وفندقية، ومكتبية وترفيهية لصالح صندوق عقاري مغلق بإدارة شركة رصانة المالية.
جاء توقيع الاتفاقية على هامش أعمال معرض «سيتي سكيب العالمي 2024»، المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، حيث وقّع عبد الرحمن بن سعود الدحيم؛ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «ليوان»، فيما وقع من جانب الطرف الآخر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «رصانة المالية» عبدالله الربدي.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، قامت شركة «رصانة المالية»، بتأسيس صندوق استثماري مغلق، باسم "صندوق رصانة ليوان التجاري"، بحجم 661 مليون ريال، ليمثل إحدى الفرص الاستثمارية الجاذبة لما يتميّز به مشروع ليفن - ليوان، بمزايا ومواصفات عقارية عدة.
ومن أبرز مزايا الجزء التجاري في مشروع "ليفن - ليوان"، تعدُّد استخداماته، باحتوائه على البرج السكني المخدوم، والبرج المكتبي المكوّن من 12 دوراً، كما يضم نحو 24 ألف م2 مساحات مكتبية، إضافة إلى 37 محلاً تجارياً موزعة بأسلوب مُميّز، على البوليفارد والستريب مول، الكائن داخل المشروع.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ليوان عبدالرحمن الدحيم؛ عن سعادته بتحرير الاتفاقية مع «رصانة المالية»، التي تعد من الشركات البارزة في مجال إدارة الأصول وتقديم حلول استثمارية بطرق مبتكرة، مؤكدا أن المشروع يتميز بصفات ذات قيمة عالية، ويمثل أحد النماذج البارزة التي تدعم توجهات الشركة، مشيراً إلى أنه يعد أيضاً فرصة جاذبة للشركات المالية.
ولفت "الدحيم" إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تنفّذها «ليوان»، لتسريع مشاريعها العقارية، وإنجازها في الوقت المحدّد.
من جهته، نوّه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي؛ بالتعاون المشترك مع «ليوان للتطوير العقاري»، كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر عن اتفاقية مشتركة لتأسيس صندوق عقاري استثماري يتمثل في "صندوق ليوان التجاري"، كمشروع استثماري، يتلاءم مع متطلبات واحتياجات القطاع التجاري في العاصمة الرياض.
جديرٌ بالذكر أن الصندوق يعد أول صندوق استثماري يؤسّس بنظام الشراء على الخارطة من مشروع مطوّر على الخارطة تحت الإنشاء.