اتفاقية بين «ليوان» و«رصانة المالية» لبيع الجزء التجاري بمشروع "ليفن - ليوان" بالرياض

ومن أبرز مزايا الجزء التجاري في مشروع "ليفن - ليوان"، تعدُّد استخداماته، باحتوائه على البرج السكني المخدوم، والبرج المكتبي المكوّن من 12 دوراً، كما يضم نحو 24 ألف م2 مساحات مكتبية، إضافة إلى 37 محلاً تجارياً موزعة بأسلوب مُميّز، على البوليفارد والستريب مول، الكائن داخل المشروع.